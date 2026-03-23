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Összes sorozat

  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
  • Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

Philips Avent Pacifierultra soft Nighttime

SCF094/02

5

| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

Prémium ápolás az érzékeny bőrnek a rugalmas cumipajzsnak köszönhetően. 10 szülőből 9 egyetért ezzel: a kisbabámnak nincs bőrirritációja az ultra soft cumi használatának megkezdése után.** Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás mindig kéznél van! A cumi jelenleg 80%-ban növényi alapú.*

Összes előny megtekintése

Könnyen megtalálható a sötétben

Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz

  • Sötétben fluoreszkáló kupak

  • BPA-mentes

  • 2 csomag, 80%-ban növényi alapú*

  • 0–6 hó

A puha, rugalmas cumipajzs csökkenti az irritációt**

A puha, rugalmas cumipajzs csökkenti az irritációt**

A baba bőre extra ápolást igényel. A puha cumipajzs technológia követi a baba arcának természetes vonalait, így kevésbé hagy nyomot a bőrén, és kevésbé irritálja azt.** A lekerekített cumipajzs minimálisra csökkenti az arcra nehezedő nyomást, így extra gyengédséget biztosít.

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/03/2026

Česká republika

Česká republika

Svítící pomocník

Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-23

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-23

20/03/2026

Česká republika

Česká republika

Neocenitelný pomocník

Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční

Date of Use 2025-02-20

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční

Date of Use 2025-02-20

10/03/2026

Česká republika

Česká republika

Osvícení, design, material

Dudlík je dobře tvarovaný že ho dítě nemá nikde otlačený ani po něm nemá červené fleky kolem pusy, Jeho upracovaní i design jsou naprosto luxusní, dítě včetně mě dudlík pohodlně v noci najde díky jeho nasvícení. Nemam mu co vytknout možná jen kdyby bylo na výběr více barevných variant

Előnyök

Design, materiál, nasviceni

Hátrányok

Barevné varianty

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-10

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés)

  2. 87% egyetértett azzal, hogy a baba nem tapasztalt bőrirritációt a Philips Avent ultra soft cumi használatának megkezdése után (2023, n=201).

  3. A 2023-as egyesült államokbeli fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  4. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  5. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.