Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

12

ó

:

55

p

:

19

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Légáteresztő játszócumik&lt;br>

SCF172/01

4.9
| (25) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
Gondoskodjon gyermeke bőrének szellőzéséről a Philips Avent Freeflow légáteresztő cumival. A fokozott szellőzés érdekében a cumi lapján 6 levegőnyílás található a bőrirritáció csökkentéséért. Ez a fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja gyermeke fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik a bőr lélegzését

Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

  • Szellőzés és megnyugvás

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

25

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

03/07/2018

România

România

Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!

Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber

27/06/2018

România

România

Foarte bune!

Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012

  5. Az év gyártója – 2014