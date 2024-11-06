2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Harapásálló cumifejjel
18 hó+
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Ennek a cuminak a harapásálló cumifejét kifejezetten az idősebb csecsemők számára fejlesztették ki.*
A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
4.9
5-ből
70
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Előnyök
Tartós, ergonómikus
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Pepe2001
26/06/2024
Magyarország
Légáteresztő játszócumi
Végetelnül hálás vagyok ennek a cuminak, ugyanis ez volt az egyetlen, amitől meg tudott nyugodni a babánk. A légátteresztő tulajdonságának köszönhetően szellőzött a babánk bőre, illetve maga a kialakítása is nagyon szép. Nekünk nagyon bevált.
Előnyök
szép, praktikus
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik
Mandula 20
14/08/2023
Magyarország
Csoda cumi
A 3. Cumi volt , amit kipróbáltunk, nem fogadta el a kislányom egyiket sem. Nagyon jó, hogy nem deformálódik el a fog, illetve kiharapni sem egyszerű. Nagyon szereti a lányom. Jók a színek is!
Előnyök
Fogszabályozós
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
ezt a cumit nem szabad rágóka helyett használni. Az esetleges harapásoknak ellenáll.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014