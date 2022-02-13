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Gyártás megszűnt

Philips AventKézi mellszívó készülék

SCF310/12

4.6

| (24) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

Az Ön kényelme érdekében

A stressz és a sietség megnehezíti a tej megindítását, és a tejtermelést is negatívan befolyásolhatja. A Philips Avent SCF310/12 mellszívót úgy alakítottuk ki, hogy növelje a kényelemérzetét használata során.

Összes előny megtekintése
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világszerte az anyukák által ajánlott márka1

Optimális kényelmet biztosító mellszívó masszázspárnával

Az Ön kényelme érdekében

  • tejtároló poharakkal

Klinikailag bizonyított eredmények*

Klinikailag bizonyított eredmények*

A Philips Avent mellszívó gyengéd vákuuma a baba természetes szopás mechanizmusát utánozza, és több tej kiürülését biztosítja, mint egy kórházi dupla elektromos mellszívó*

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

A lehető legkényelmesebb stimuláló masszázspárna segíti a tej hatékony, fájdalommentes kiürülését

Egyedülállóan egyszerű tejtárolási rendszer

Egyedülállóan egyszerű tejtárolási rendszer

Tegye egyszerűbbé az életét és fejje az anyatejet közvetlenül Philips Avent cumisüvegeink és/vagy tejtárolóink valamelyikébe, majd helyezze a hűtőbe vagy mélyhűtőbe.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.6

5-ből

24

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

2
1

13/02/2022

Magyarország

Magyarország

Tartós és minőségi termék

Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.

Előnyök

Jó minőség, könnyű használat

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Használat dátuma 2020-02-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Használat dátuma 2020-02-13

14/06/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Kényelmes használni a mellre ,,tapadó kipárnázott fejnek ,, köszönhetően! Ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Használat dátuma 2020-10-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Használat dátuma 2020-10-05

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Klinikailag bizonyítottan - a 20 perces vizsgált időszakban - gyorsabban fejhető le a megfelelő anyatej mennyiség, mint a kórházi dupla elektromos mellszívók használatával. A vizsgálatban koraszülött gyermekek anyukái vettek részt.