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  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem
  • Kényelem és védelem

Gyártás megszűnt

Philips AventAnyatejgyűjtő kagyló

SCF157/02

4.8
| (81) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Kényelem és védelem
Az extra puha Philips Avent SCF157/02 bimbókiemelő és tejgyűjtő kagyló a melltartóba helyezve védi a mellbimbót és felfogja a kicsorduló anyatejet.
Összes előny megtekintése
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SCF297/05

Rendkívül kényelmes bimbókiemelők

Kényelem és védelem

  • 6 db-os szett

Összegyűjti a kiszivárgó tejet

A Philips Avent zárt anyatejgyűjtő kagylók (nincs rajtuk nyílás) – összegyűjtik a másik mellből szivárgó tejet a szoptatás vagy a mellszívó használata során.

Csökkenti a túltelítődött mell feszülését

Védi a kisebesedett mellbimbót

A nyílással ellátott kagyló megvédi a kisebesedett, gyulladt mellbimbót, segíti a gyorsabb gyógyulást. A mellbimbóra gyakorolt finom nyomás megkönnyíti a túltelítődött mell kiürülését. A nyílásokon keresztül a levegő szabadon áramlik.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

81

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék.

Azon kívül, hogy összegyűjti a kicsepegő anyatejet nagy hasznos amikor sebes, érzékeny a mellbimbó, ilyenkor a kagyló segítségével nem ér hozzá semmi, szellőzni is tud.

Előnyök

Tej nem veszik kárba és védi a mellbimbót.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Befelé forduló mellbimbókhoz elengedhetetlen!!

A termék nagy segítség befelé forduló mellbimbókkal való szoptatásnál! Sajnálom, hogy későn jöttem már rá erre. Az eredeti funkcióját tekintve is egy remek termék!

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hasznos

Nagyon hasznos szoptatás közben, hogy nem vesszen kárba egy csepp tej sem!

Előnyök

Nagyon puha

Hátrányok

Nem fér el benne sok tej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a rész a termékkel kapcsolatos fogyasztói véleményeket tartalmazza. A Philips elhatárolja magát a vásárlók által ebben a fejezetben megadott tartalmaktól, következésképpen az itt található, a termék használatával kapcsolatos bármely műszaki információ és/vagy tanács nem minősül a Philips által kiadott hivatalos információnak.