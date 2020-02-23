2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
6 db-os szett
A Philips Avent zárt anyatejgyűjtő kagylók (nincs rajtuk nyílás) – összegyűjtik a másik mellből szivárgó tejet a szoptatás vagy a mellszívó használata során.
A nyílással ellátott kagyló megvédi a kisebesedett, gyulladt mellbimbót, segíti a gyorsabb gyógyulást. A mellbimbóra gyakorolt finom nyomás megkönnyíti a túltelítődött mell kiürülését. A nyílásokon keresztül a levegő szabadon áramlik.
4.8
5-ből
81
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Boribon9
23/02/2020
Magyarország
Nagyon jó termék.
Azon kívül, hogy összegyűjti a kicsepegő anyatejet nagy hasznos amikor sebes, érzékeny a mellbimbó, ilyenkor a kagyló segítségével nem ér hozzá semmi, szellőzni is tud.
Előnyök
Tej nem veszik kárba és védi a mellbimbót.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Katafa84
23/02/2020
Magyarország
Befelé forduló mellbimbókhoz elengedhetetlen!!
A termék nagy segítség befelé forduló mellbimbókkal való szoptatásnál! Sajnálom, hogy későn jöttem már rá erre. Az eredeti funkcióját tekintve is egy remek termék!
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
rekabeka
23/02/2020
Magyarország
Hasznos
Nagyon hasznos szoptatás közben, hogy nem vesszen kárba egy csepp tej sem!
Előnyök
Nagyon puha
Hátrányok
Nem fér el benne sok tej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF157/02 Anyatejgyűjtő kagyló
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