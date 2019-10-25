2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A tökéletes kényelméért
A stressz és a sietség megnehezíti a tej megindítását, és a tejtermelést is negatívan befolyásolhatja. Philips AVENT SCF312/01 mellszívónkat úgy alakítottuk ki, hogy növelje a kényelemérzetét használata során.
125 ml-es üveggel
Csak a Philips AVENT elektronikus mellszívó rendelkezik olyan egyedülálló memória funkcióval, amely megtanulja és folytatja az Ön által kezdett pumpálási ritmust, legnagyobb kényelme érdekében.
A Philips AVENT mellszívó által keltett gyengéd vákuum a baba természetes szopását utánozva egyszerre kényelmes és hatékony
A lehető legkényelmesebb stimuláló masszázspárna segíti a tej hatékony, fájdalommentes kiürülését
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lidi
25/10/2019
Magyarország
Könnyű, gyors használat.
Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Elektromos mellszívó
Ana28
21/06/2019
România
Un produs exceptional
Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Claudia03
14/06/2019
România
Un produs excelent
Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân