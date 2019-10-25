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Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos mellszívó

SCF312/01

4.7

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A tökéletes kényelméért

A stressz és a sietség megnehezíti a tej megindítását, és a tejtermelést is negatívan befolyásolhatja. Philips AVENT SCF312/01 mellszívónkat úgy alakítottuk ki, hogy növelje a kényelemérzetét használata során.

Összes előny megtekintése

Optimális kényelmet biztosító mellszívó masszázspárnával

A tökéletes kényelméért

  • 125 ml-es üveggel

Megjegyzi személyes ritmusát

Megjegyzi személyes ritmusát

Csak a Philips AVENT elektronikus mellszívó rendelkezik olyan egyedülálló memória funkcióval, amely megtanulja és folytatja az Ön által kezdett pumpálási ritmust, legnagyobb kényelme érdekében.

Gyengéd működés, hatékony eredmények

Gyengéd működés, hatékony eredmények

A Philips AVENT mellszívó által keltett gyengéd vákuum a baba természetes szopását utánozva egyszerre kényelmes és hatékony

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

A lehető legkényelmesebb stimuláló masszázspárna segíti a tej hatékony, fájdalommentes kiürülését

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

25/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű, gyors használat.

Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Elektromos mellszívó

21/06/2019

România

România

Un produs exceptional

Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

14/06/2019

România

România

Un produs excelent

Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.