2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
125 ml-es üveggel
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.
A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.
Díjak
4.8
5-ből
145
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Zsuzsi92
19/10/2019
Magyarország
Ez a termék kényelmes és praktikus.
Megbízható használatot tesz lehetővé, kényelmes és praktikus. Könnyű a tisztíthatósága, strapabíró anyagból készült. Egyszerű a használata.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper.
Használata kényelmes,könnyű, egyszerű tisztán tartani, többféle erősség, hatékony. Én nagyon szeretem. A Philips név garancia. Termékfejlesztésben az élen jár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
Dorina0104
24/01/2019
Magyarország
Gyors,hasznos gép.
A legjobb mellszìvó. Viszonylag halk és gyors,megkönnyíti az etetést!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/01 Comfort egyes elektromos mellszívó
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően