2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Sötétben fluoreszkáló kupak
BPA-mentes
2 csomag, 80%-ban növényi alapú*
0–6 hó
A pajzsban lévő lyukak szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad a nyugalom és kényelem érdekében.
Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.
Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.
4.9
5-ből
354
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Timike 890125
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék minőségben és funciójában is kiváló!
Szerintem minőségileg ez a legjobb cumi, tökéletes a mérete! Több márkát is kipróbaltunk , de a nyomába sem ér ennek a terméknek!
Előnyök
Tökéletes
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi
Edike0831
23/02/2020
Magyarország
Tökéletesség
Légáteresztö,igy védi a baba puha bőrét,BPA mentes! Mindezek mellett ejszaka könnyen megtaláljuk mivel világít! Imádjuk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
23/02/2020
Magyarország
Ajánlom
Nagyon szereti a kisfiam. Jól illeszkedik a kis arcához. És jó hogy világít, éjszaka nagyon hasznos!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).
Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.