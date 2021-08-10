2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Sötétben fluoreszkáló gombbal
Fogszabályozós és BPA-mentes
1 darabos csomag
0–6 hó
Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.
Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra soft és ultra air cumijainkat.
Használja támpontul a sötétben fluoreszkáló gombot, hogy a villany felkapcsolása nélkül is gyorsan megtalálhassa kisbabája ultra air cumiját.
4.9
5-ből
354
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Timike 890125
10/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék minőségben és funciójában is kiváló!
Szerintem minőségileg ez a legjobb cumi, tökéletes a mérete! Több márkát is kipróbaltunk , de a nyomába sem ér ennek a terméknek!
Előnyök
Tökéletes
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi
Edike0831
23/02/2020
Magyarország
Tökéletesség
Légáteresztö,igy védi a baba puha bőrét,BPA mentes! Mindezek mellett ejszaka könnyen megtaláljuk mivel világít! Imádjuk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
23/02/2020
Magyarország
Ajánlom
Nagyon szereti a kisfiam. Jól illeszkedik a kis arcához. És jó hogy világít, éjszaka nagyon hasznos!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi
2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit.