2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású cumi
1 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.
Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.
Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes korú, Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint más cumisüveget használóknál (www.philips.com/Avent).
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle
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