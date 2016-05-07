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Összes sorozat

  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért

Gyártás megszűnt

Philips Avent AirflexClassic cumisüveg

SCF643/17

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Az aktív és egészséges táplálásért
A Philips Avent Airflex cumisüveg egyedülálló Avent Airflex etetőcumival van ellátva, mely elősegíti az egészséges, aktív táplálást, összehangoltan működik a kisbaba természetes táplálkozási ritmusával. Az Airflex etetőcumi lehetővé teszi, hogy a baba szopjon és ha szükséges, cumisüvegből is egyen.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Az aktív és egészséges táplálásért

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.

Beépített Airflex szelep

Beépített Airflex szelep

Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes korú, Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint más cumisüveget használóknál (www.philips.com/Avent).

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
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1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 