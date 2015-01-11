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  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
  • A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát

Gyártás megszűnt

Philips AventClassic PES cumisüveg

SCF660/17

4.9
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
A csecsemőknél a sírás általában a nyugtalanság leggyakoribb jele. A Philips Avent Advanced Classic cumisüveg használata jelentősen csökkenti a hasfájást*** és a nyugtalanságot. Különösen éjszaka tapasztalható kevesebb nyugtalanság.**
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka**

A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású cumi

  • 0 hó.+

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**

A levegő a baba pocakja helyett a cumisüvegbe kerül

A levegő a baba pocakja helyett a cumisüvegbe kerül

Miközben a csecsemő eszik, az Avent etetőcumin található egyedülálló peremen lévő levegőző lyukak megnyúlnak, hogy a levegő a cumisüvegbe és ne a baba pocakjába kerüljön. A szopáshoz hasonlóan, a csecsemő határozza meg a folyadék áramlását.

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).

  2. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.