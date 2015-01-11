2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
Miközben a csecsemő eszik, az Avent etetőcumin található egyedülálló peremen lévő levegőző lyukak megnyúlnak, hogy a levegő a cumisüvegbe és ne a baba pocakjába kerüljön. A szopáshoz hasonlóan, a csecsemő határozza meg a folyadék áramlását.
Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható.
4.9
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.