Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

34

p

:

44

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventClassic cumisüveg

SCF683/17

4.7
| (101) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A Classic cumisüveget már 30 éve használják bizalommal az édesanyák, és rengeteg anyuka továbbra is ezt választja. A kellemes és egyszerű szoptatási élményre tervezve. Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet.*
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Bizalommal választják már 30 éve

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Különleges alakjának köszönhetően a cumisüveg könnyen megtartható és minden irányból kényelmesen megfogható, még a csecsemő apró kezeivel is.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

101

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

2

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló fejlesztés

Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.

Előnyök

Jó találmány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!

Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg

28/09/2019

Magyarország

Magyarország

Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.

Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.