2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású cumi
1 hó.+
Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
Különleges alakjának köszönhetően a cumisüveg könnyen megtartható és minden irányból kényelmesen megfogható, még a csecsemő apró kezeivel is.
4.7
5-ből
101
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Tadri 3
18/02/2020
Magyarország
Kiválló fejlesztés
Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.
Előnyök
Jó találmány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Szimianyu
18/10/2019
Magyarország
Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!
Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Zsu81
28/09/2019
Magyarország
Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.
Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.