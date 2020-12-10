2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
330 ml
Változtatható átfolyású etetőcumi
3 hó.+
Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
Különleges alakjának köszönhetően a cumisüveg könnyen megtartható és minden irányból kényelmesen megfogható, még a csecsemő apró kezeivel is.
4.9
5-ből
140
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Mókusi
10/12/2020
Magyarország
Örülök, hogy ezt a terméket választottam
Nekünk nagyon bevált. Könnyen mosható, nem színeződik el. Nem volt vele soha problémám. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Jól funkcionál
Hátrányok
Drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
MyAdryenna
17/05/2020
Magyarország
Szuper
A baba nappal cicizett, éjjel üvegből kapta a lefejt tejet, elfogadta mindkettőt. Hasfájós sem volt. Ajánlani tudom. Köszönöm
Előnyök
Megbízható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Evy36
23/02/2020
Magyarország
A terméket nagyon jó használni
Nagyon jól tudja megfogni a kisfiam. Szuper hogy univerzális,jó a funkciója. Nagyon szereti a kisfiam.
Előnyök
Ergonómikus,univerzális
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babáknál ritkábban fordultak elő hasfájásos tünetek, mint azoknál, akiket hagyományos cumisüveggel etettek. Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint azok, akiket hagyományos cumisüveggel etettek.