2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 Natural cumisüveg
60 ml
First Flow etetőcumi
Mellbimbó alakú természetes kialakítás
A kisebb lyukméret sokkal jobban szabályozható átfolyási sebességet biztosít a lassabban ivó csecsemők számára. A Natural First etetőcumi ideális átfolyási sebességet biztosít a csecsemő cumisüveges táplálásának megkezdéséhez.
A kisebb üvegméret biztosítja, hogy mindig a megfelelő mennyiségű étel jusson a baba kis pocakjába
A puhább, texturált etetőcumi még inkább hasonlít az anyamellhez.
5.0
5-ből
23
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Egyfiúsanyuka
17/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék!
Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
IvettBarbara
14/08/2019
Magyarország
Nekünk ez a legjobb
Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes
Bár csak pár alkalommal kellett használnunk, szerencsére nem okozott cumizavart. Rögtön elfogadta a kislányom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
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