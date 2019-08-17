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Összes sorozat

  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára
  • Ideális újszülöttek számára

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Natural cumisüveg&lt;br>

SCF699/17

5
| (23) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ideális újszülöttek számára
Natural 60 ml-es cumisüvegünk ideális táplálékmennyiséget biztosít az újszülöttek számára. A First Flow etetőcumihoz tervezték, így áramlási sebessége lassabb és jobban szabályozható. A lágy, finom textúrájú, széles kialakítású etetőcumi még inkább hasonlít az anyamellhez.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Könnyen kombinálható a szoptatással

Ideális újszülöttek számára

  • 1 Natural cumisüveg

  • 60 ml

  • First Flow etetőcumi

  • Mellbimbó alakú természetes kialakítás

Lassabb átfolyású cumi

Lassabb átfolyású cumi

A kisebb lyukméret sokkal jobban szabályozható átfolyási sebességet biztosít a lassabban ivó csecsemők számára. A Natural First etetőcumi ideális átfolyási sebességet biztosít a csecsemő cumisüveges táplálásának megkezdéséhez.

speciálisan az újszülöttek etetésére tervezett, kisebb, 60 ml-es cumisüveg

speciálisan az újszülöttek etetésére tervezett, kisebb, 60 ml-es cumisüveg

A kisebb üvegméret biztosítja, hogy mindig a megfelelő mennyiségű étel jusson a baba kis pocakjába

Puha, texturált etetőcumi

Puha, texturált etetőcumi

A puhább, texturált etetőcumi még inkább hasonlít az anyamellhez.

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Értékelések

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5.0

5-ből

23

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék!

Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nekünk ez a legjobb

Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Bár csak pár alkalommal kellett használnunk, szerencsére nem okozott cumizavart. Rögtön elfogadta a kislányom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 