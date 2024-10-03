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  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Philips AventHasfájáscsökkentő cumisüveg

SCY100/01

4.9
| (81) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A hasfájás megelőző szeleprendszerrel rendelkező hasfájást csökkentő cumisüveg és a texturált etetőcumi a kialakítása révén kiemelkedően kényelmessé teszi az etetést, amelyet így csak a lehető legritkábban szükséges megszakítani. A beépített, hasfájást megelőző szelep kivezeti a levegőt az üvegből, így az nem jut be a baba hasába.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

3 379 Ft

  • Hasfájást csökkentő cumifej

    2 890 Ft

3379 Ft

3379 Ft

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Nagyon lassú átfolyású cumi

  • 0 hó.+

Egyedülálló, hasfájást csökkentő szelep – a levegőnyelés csökkentésére tervezve

Egyedülálló, hasfájást csökkentő szelep – a levegőnyelés csökkentésére tervezve

A klinikailag igazolt* hasfájást csökkentő szelepünk a tervezésénél fogva csökkenti a hasfájást és a gázképződést. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg csökkenti a hasfájást és a nyugtalanságot. Jelentősen mérsékli az éjszakai nyűgösséget, mivel a Philips Avent hasfájást csökkentő cumisüvegből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok, mint azok, akik egy vezető versenytárs szeleppel rendelkező cumisüvegét használják.

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos ráharapást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumifejet, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti kisbabáját.

A biztos ráharapáshoz tervezett formájú cumifej

A biztos ráharapáshoz tervezett formájú cumifej

A cumifej a kialakításának köszönhetően nem tapad össze, biztos ráharapást biztosítva a babának, így nem kell megszakítani az etetést.

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

81

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3
2

03/10/2024

România

România

Merită încercate!

Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!

Előnyök

Ușoare și rezistente

Hátrányok

S au albit puțin la sterilizat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Produsul face exact cea ce promite

Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !

Előnyök

Evitarea colicilor

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Minunat

Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici

Előnyök

Diminuează bulele de aer din lapte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.