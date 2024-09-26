Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

27

p

:

17

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Philips AventHasfájáscsökkentő cumisüveg

SCY103/02

4.8
| (33) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A hasfájás megelőző szeleprendszerrel rendelkező hasfájást csökkentő cumisüveg és a texturált etetőcumi a kialakítása révén kiemelkedően kényelmessé teszi az etetést, amelyet így csak a lehető legritkábban szükséges megszakítani. A beépített, hasfájást megelőző szelep kivezeti a levegőt az üvegből, így az nem jut be a baba hasába.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

6 790 Ft

  • Hasfájást csökkentő cumifej

    2 890 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    4 590 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    3 299 Ft

6790 Ft

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 2 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Közepes átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Egyedülálló, hasfájást csökkentő szelep – a levegőnyelés csökkentésére tervezve

Egyedülálló, hasfájást csökkentő szelep – a levegőnyelés csökkentésére tervezve

A klinikailag igazolt* hasfájást csökkentő szelepünk a tervezésénél fogva csökkenti a hasfájást és a gázképződést. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg csökkenti a hasfájást és a nyugtalanságot. Jelentősen mérsékli az éjszakai nyűgösséget, mivel a Philips Avent hasfájást csökkentő cumisüvegből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok, mint azok, akik egy vezető versenytárs szeleppel rendelkező cumisüvegét használják.

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos ráharapást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumifejet, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti kisbabáját.

A biztos ráharapáshoz tervezett formájú cumifej

A biztos ráharapáshoz tervezett formájú cumifej

A cumifej a kialakításának köszönhetően nem tapad össze, biztos ráharapást biztosítva a babának, így nem kell megszakítani az etetést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

33

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

4
3

26/09/2024

România

România

Produs peste asteptari

Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.

Előnyök

Material de calitate

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

26/09/2024

România

România

Sunt foarte incantata de toate produsele incercate

Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.

Előnyök

Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul

Hátrányok

Nu are

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

25/09/2024

România

România

Un produs bun

Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.