2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Hasfájáscsökkentő cumisüveg
6 790 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
Natural Response
Cumifej
4 590 Ft
Natural Response
Cumifej
3 299 Ft
6790 Ft
2 db cumisüveg
260 ml
Közepes átfolyású cumi
1 hó.+
A klinikailag igazolt* hasfájást csökkentő szelepünk a tervezésénél fogva csökkenti a hasfájást és a gázképződést. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg csökkenti a hasfájást és a nyugtalanságot. Jelentősen mérsékli az éjszakai nyűgösséget, mivel a Philips Avent hasfájást csökkentő cumisüvegből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok, mint azok, akik egy vezető versenytárs szeleppel rendelkező cumisüvegét használják.
A cumifej formája biztos ráharapást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumifejet, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti kisbabáját.
A cumifej a kialakításának köszönhetően nem tapad össze, biztos ráharapást biztosítva a babának, így nem kell megszakítani az etetést.
4.8
5-ből
33
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Felixya
26/09/2024
România
A promóció része
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Előnyök
Material de calitate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
A promóció része
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Előnyök
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Hátrányok
Nu are
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
A promóció része
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.