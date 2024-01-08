2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Natural Response cumifej
Szabadon párosítható cumifejeket tartalmazó csomag
3 db
Közepes átfolyású cumifej, gyors átfolyású cumifej, nagyon gyors átfolyású cumifej
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.8
5-ből
97
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Alizke
08/01/2024
Magyarország
Tökéletes
Ugyanolyan mint az eredeti ami az üvegekkel járt. Teljesen megvagyok vele elégedve, azt kaptam amit vártam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Cumifej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Cumifej
Gina2234
15/03/2023
România
Tetina bebelusului
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Le am.incercat fara nicio asteptare deoarece nimic nu s a potrivit cu stilul copilului meu. Insa a fost exact ce ne lipsea: o tetina moale, care permite copilului sa manance cat vrea, ii permite sa faca pauze fara a i picura in gurita lapte si sa avem evenimente neplacute. Este ceea ce are nevoie orice bebelus.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A korábbi csomagolással összehasonlítva.
Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.