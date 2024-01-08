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  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi
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  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi
  • Minden baba egyedi

Philips Avent Natural ResponseCumifej

SCY960/03

4.8
| (97) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Minden baba egyedi
A csomag segít megtalálni a kisbabája ritmusának megfelelő átfolyási sebességet, és könnyű váltást tesz lehetővé, amint változnak a baba igényei a fejlődése során. Az életkor csak tájékoztató jellegű, mivel minden csecsemőnek megvan a saját ivási ritmusa.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

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Találja meg a gyermekének megfelelő átfolyási sebességet

Minden baba egyedi

  • Natural Response cumifej

  • Szabadon párosítható cumifejeket tartalmazó csomag

  • 3 db

  • Közepes átfolyású cumifej, gyors átfolyású cumifej, nagyon gyors átfolyású cumifej

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

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Értékelések

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4.8

5-ből

97

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

2

08/01/2024

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Ugyanolyan mint az eredeti ami az üvegekkel járt. Teljesen megvagyok vele elégedve, azt kaptam amit vártam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Cumifej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Cumifej

15/03/2023

România

România

Tetina bebelusului

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Le am.incercat fara nicio asteptare deoarece nimic nu s a potrivit cu stilul copilului meu. Insa a fost exact ce ne lipsea: o tetina moale, care permite copilului sa manance cat vrea, ii permite sa faca pauze fara a i picura in gurita lapte si sa avem evenimente neplacute. Este ceea ce are nevoie orice bebelus.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină

07/03/2023

România

România

Recomand cu incredere

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY963/02 Tetină

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A korábbi csomagolással összehasonlítva.

  2. Az etetőcumi-csomagok globális éves értékesítése alapján, a műanyag etetőcumitok nettó súlya alapján.

  3. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően.