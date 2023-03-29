Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

26

p

:

18

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák

Philips Avent Natural ResponseCumisüveg AirFree szeleppel

SCY673/01

4.8
| (171) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák
Nyugodt, kényelmes etetést biztosít. A Natural Response cumi támogatja a baba egyedi szívás-nyelés-légzés ritmusát, míg az AirFree szelep a kialakításának köszönhetően megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így extra védelmet nyújt a hasfájás, gázképződés és folyadék-visszaáramlás ellen.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Natural Response Cumisüveg AirFree szeleppel

Natural Response
Cumisüveg AirFree szeleppel

4 290 Ft

  • Hasfájást csökkentő cumifej

    2 890 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    4 590 Ft

  • Natural Response

    Natural Response
    Cumifej

    3 299 Ft

4290 Ft

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej*

A mellhez hasonlóan működik, csökkennek az etetési problémák

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Közepes átfolyású cumi

A csepegésmentes cumifejjel megelőzhető, hogy kiömöljön és kárba vesszen a tej

A csepegésmentes cumifejjel megelőzhető, hogy kiömöljön és kárba vesszen a tej

A cumifej nyílása a tervezésének köszönhetően csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen iszik. Így elkerülhető, hogy kárba vesszen a tej – akár otthon, akár útközben.

Könnyű megfogni – még az apró kezeknek is

Könnyű megfogni – még az apró kezeknek is

Az ergonomikus üveget minden szögből könnyű megfogni, így maximális kényelmet nyújt etetés közben. Önnek is és az apró kezeknek is könnyű tartani.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

171

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Recomand acest produs bebelușilor care inca suferă de colici abdominala. Face minuni acest sistem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

17/03/2023

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunata aceast biberon deoarece este ergonomic, usor de curatat, prezinta dispozitivul anticolici astfel incat impiedica patrunderea aerului, impiedica formarea colicilor datorita acestui dispozitiv, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla cand este alaptat. Consider ca biberoanele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul accepta cu ușurintă atat alaptarea naturala cat si biberonul. Recomand acest produs!

Előnyök

impiedica patrunderea aerului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

14/03/2023

România

România

Fara colici

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si pot spune ca bebe nu stie de colici. Multumim tare mult, recomand!!!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 