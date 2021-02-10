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Gyártás megszűnt

2000 seriesFülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Egyik zeneszám a másik után

Légy szabad. A valódi vezeték nélküli in-ear fülhallgatók masszív 110 órányi lejátszási időt kínálnak a hordozható töltőtokjuknak köszönhetően. Élvezd a nagyszerű hangzás nyújtotta örömöt zeneszámról zeneszámra, és érd el közvetlenül a telefon virtuális asszisztensét. Valaki autós utazást emlegetett?

Összes előny megtekintése

Egyik zeneszám a másik után

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

  • Fekete

6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Nagyszerű hangzás, ütős mélyhang

A 6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók nagyszerű hangzást és ütős mélyhangokat biztosítanak. Az ovális akusztikus cső maximális passzív zajvédelmet biztosít. A monó mód segítségével szabadon hagyhatod egyik füled, ha tudni szeretnéd, mi történik a külvilágban.

Monó mód, ha az egyik füled szabadon kívánod hagyni

Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan Bluetooth készüléked

A fülhallgatók a tokból kivéve azonnal készen állnak a párosításra. A párosítást követően a fülhallgatók emlékeznek arra az eszközre, amellyel utoljára voltak párosítva.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

22

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2

10/02/2021

Magyarország

Magyarország

Zenére, podcastokra kiváló

Kényelmes, praktikus termék, mindenkinek ajánlani tudom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Használat dátuma 2020-01-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Használat dátuma 2020-01-10

01/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou

Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.

Előnyök

Bezdrôtové, dlhá výdrž

Hátrányok

Veľká kolíska

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Használat dátuma 2019-12-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Használat dátuma 2019-12-01

14/02/2021

România

România

Excelent!

Sunet clar, bas buternic, stau foarte bine in ureche indiferent de activitate.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.