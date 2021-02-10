2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyik zeneszám a másik után
Légy szabad. A valódi vezeték nélküli in-ear fülhallgatók masszív 100 órányi lejátszási időt kínálnak a hordozható töltőtokjuknak köszönhetően. Élvezd a nagyszerű hangzás nyújtotta örömöt zeneszámról zeneszámra, és érd el közvetlenül a telefon virtuális asszisztensét. Valaki autós utazást emlegetett?
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Fekete
Nincs többé zavaró visszhang a telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus visszhangkioltás révén mindig tiszta és zavartalan a kapcsolat.
4.7
5-ből
22
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kore2022
10/02/2021
Magyarország
Zenére, podcastokra kiváló
Kényelmes, praktikus termék, mindenkinek ajánlani tudom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Használat dátuma 2020-01-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515BK Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Használat dátuma 2020-01-10
Zulu8
01/04/2020
Slovensko
Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou
Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.
Előnyök
Bezdrôtové, dlhá výdrž
Hátrányok
Veľká kolíska
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Használat dátuma 2019-12-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Használat dátuma 2019-12-01
Lukas01
14/02/2021
România
Excelent!
Sunet clar, bas buternic, stau foarte bine in ureche indiferent de activitate.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series SHB2515WT Căşti true wireless intraauriculare