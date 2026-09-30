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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató házimozihoz

SHC8585/00

Az Ön személyes házimozija

Három dimenzióban hallunk, ezért a zene és a házimozi élvezetének legjobb eszköze a szenzációs, három dimenziós hangteret visszaadó fejhallgató.

Összes előny megtekintése

Magával ragadó surround hangzás, vezeték nélkül

Az Ön személyes házimozija

  • SRS WOW térhangzás

  • Töltődokkoló

Az előre formázott fülpárna kényelmes fekvést tesz lehetővé

Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és komfortosabb illeszkedéshez.

Az automatikus hangolás egyszerűsíti a frekvenciára hangolást

A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vételre és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.

Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.