2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHC8585/00
Az Ön személyes házimozija
Három dimenzióban hallunk, ezért a zene és a házimozi élvezetének legjobb eszköze a szenzációs, három dimenziós hangteret visszaadó fejhallgató.
SRS WOW térhangzás
Töltődokkoló
Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és komfortosabb illeszkedéshez.
A fejhallgatón található kézi hangoló gomb megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó áramkör a jobb vételre és a nagyszerű hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.
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