Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében

Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.