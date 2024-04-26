2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAE1105BK/00
8,6 mm-es meghajtók a telt mélyhanghoz
Aranyozott csatlakozó
Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
Könnyen kezelhető in-line távvezérlő
Milyen útra kelni a kedvenc zenéid nélkül? Ez a fülhallgató dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 8,6 mm-es neodímium meghajtókból, és aranyozott csatlakozóval van ellátva.
Az ergonomikus kialakítású akusztikus cső és a három méretben elérhető, cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. Élvezd a kedvenc dalaid minden másodpercét.
Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. Nagyszerű dolog, ha a zeneszám épp most indulna be, és te nem akarsz lemaradni a legjobb részről.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші