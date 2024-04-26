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  • A te zenéd, a te színed
  • A te zenéd, a te színed
  • A te zenéd, a te színed
  • A te zenéd, a te színed
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Gyártás megszűnt

Vezetékes in-ear fülhallgató

TAE1105BK/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín
A te zenéd, a te színed
A vezetékes, in-ear fülhallgató segítségével élénk hangzást élvezhetsz, miközben stílusodat is megmutathatod. Ütős basszus, merész megjelenés és kényelmes fülbe illeszkedés. Szükséged van a telefon hangsegédjére? Csak nyomd meg a kábelen található in-line vezérlőt.
Összes előny megtekintése

A te zenéd, a te színed

  • 8,6 mm-es meghajtók a telt mélyhanghoz

  • Aranyozott csatlakozó

  • Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

  • Könnyen kezelhető in-line távvezérlő

Ütős basszus. Tiszta hangzás

Milyen útra kelni a kedvenc zenéid nélkül? Ez a fülhallgató dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 8,6 mm-es neodímium meghajtókból, és aranyozott csatlakozóval van ellátva.

Pörgesd fel a zenét valódi kényelemben

Az ergonomikus kialakítású akusztikus cső és a három méretben elérhető, cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. Élvezd a kedvenc dalaid minden másodpercét.

In-line távvezérlő. Váltás a lejátszási listáról a hívásokra

Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned okostelefonod. Nagyszerű dolog, ha a zeneszám épp most indulna be, és te nem akarsz lemaradni a legjobb részről.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.