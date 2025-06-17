2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Elérhető
Könnyű, fülre illeszkedő fejhallgató
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Akár 55 órányi lejátszási idő
Tiszta hívások
Ez a fülre illeszkedő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű, hogy alig érezhető, a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők, hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak bélelve: minél többet viseli, annál jobban fogja szeretni őket.
A 32 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fülre illeszkedő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat, aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül, így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét, ha csendesen hallgat zenét.
A vezeték nélküli fejhallgató akár 55 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még 2 órán át szóljon.
4.9
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Előnyök
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe