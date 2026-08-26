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5000 seriesFület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH5209BK/00

5

| (2) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Kiváló kényelem, nagyszerű hangzás, kompakt összehajtás

Helyezze fel a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatót, és élvezze a valódi kényelmet zenehallgatás közben. Gazdag hangzás mély basszussal még alacsony hangerőn is, akár 65 órányi lejátszási idővel. Ráadásul könnyedén összehajtható a fejhallgató, így kis helyen tárolható útközben.

Összes előny megtekintése

Kiváló kényelem, nagyszerű hangzás, kompakt összehajtás

  • Könnyű, fület körülölelő fejhallgató

  • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

  • Akár 65 órányi lejátszási idő

  • Tiszta hívások

Annyira könnyű és kényelmes,hogy órákon át viselheti

Annyira könnyű és kényelmes,hogy órákon át viselheti

Ez a fület körülölelő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű,hogy alig érezhető,a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők,hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak bélelve: minél többet viseli,annál jobban fogja szeretni őket.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

A 40 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak,a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat,aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül,így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét,ha csendesen hallgat zenét.

Akár 65 órányi lejátszási idő,gyorstöltéssel

Akár 65 órányi lejátszási idő,gyorstöltéssel

A vezeték nélküli fejhallgató akár 65 órányi lejátszási időt biztosít,így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors,5 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz,hogy a zene még 3 órán át szóljon.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Előnyök

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2026-08-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Előnyök

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Hátrányok

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2026-03-12

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Használat dátuma 2026-03-12

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.