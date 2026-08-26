2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH5209WT/00
Kiváló kényelem, nagyszerű hangzás, kompakt összehajtás
Helyezze fel a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatót, és élvezze a valódi kényelmet zenehallgatás közben. Gazdag hangzás mély basszussal még alacsony hangerőn is, akár 65 órányi lejátszási idővel. Ráadásul könnyedén összehajtható a fejhallgató, így kis helyen tárolható útközben.
Könnyű, fület körülölelő fejhallgató
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Akár 65 órányi lejátszási idő
Tiszta hívások
Ez a fület körülölelő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A párnázott fejpánt olyan könnyű,hogy alig érezhető,a puha fülpárnák pedig úgy dönthetők,hogy pont kényelmesek legyenek. A fülpárnák memóriahabbal vannak bélelve: minél többet viseli,annál jobban fogja szeretni őket.
A 40 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak,a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Ha szereti a jó basszusokat,aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a Philips Headphones alkalmazáson keresztül,így akkor is élvezheti kedvenc dallamainak teljes erejét,ha csendesen hallgat zenét.
A vezeték nélküli fejhallgató akár 65 órányi lejátszási időt biztosít,így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors,5 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz,hogy a zene még 3 órán át szóljon.
5.0
5-ből
2
Értékelések
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Előnyök
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2026-08-18
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Előnyök
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Hátrányok
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2026-03-12
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Használat dátuma 2026-03-12