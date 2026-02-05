2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAH8000EWT/00
Részletgazdag, természetes hangzás
Cserélhető elem
Noise Canceling Pro zajkioltás
Akár 70 órányi lejátszási idő
A selyem bevonatú 40 mm-es meghajtók részletgazdag hangzást biztosítanak – a dinamikus mélyhang pedig telített, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Az LDAC és LC3 kodekek támogatottak, így a legtöbbet hozhatja ki a nagy felbontású streamingből, és az USB-C-n keresztül vezetékesen is hallgathatja. Ráadásul az alkalmazásunkban bekapcsolhatja a Térbeli hangzás funkciót a még magával ragadóbb zenehallgatási élményért.
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
Ha éppen telefonál, a dedikált mikrofonok és a zajcsökkentő algoritmus együttesen tisztán érzékelik a hangját és csökkentik a háttérzajt. Még akkor is, ha egy forgalmas városi utcán van egy nagyon szeles napon – a hangja tisztán hallatszik, és a beszélgetőpartnerét nem zavarják az Ön körül zajló események.
4.0
5-ből
4
Értékelések
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Előnyök
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Hátrányok
brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne