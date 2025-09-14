2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Fülre illeszkedő, vezetékes fejhallgató
85 dB-re korlátozott hangerő
Testreszabható. Hangmegosztás
Tartós és összehajtható
A kifejezetten a fiatal fülek számára tervezett biztonságos fejhallgató hangereje 85 dB-re van korlátozva. Legyen az zene, rajzfilm, egyéb film vagy oktatóvideó, Ön nyugodt lehet afelől, hogy a gyerekek nem fogják túl hangosan hallgatni.
A puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik ezt a könnyű fejhallgatót a gyermekek számára. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják, hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.
A többszínű kialakításnak köszönhetően a fejhallgató minden szempontból kitűnik a tömegből – a gyerekek pedig saját alkotásaikkal szabhatják személyre fejhallgatójukat! Egyszerűen emelje fel a fülpárna átlátszó ablakát, adja hozzá a rajzokat vagy festményeket, és bepattintva zárja be az ablakot.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Előnyök
wyglad, dzwiek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Előnyök
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő 85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.