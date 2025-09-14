2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
Hadd rockoljanak a gyerekek ezekkel a színes, vezetékes fejhallgatókkal! Könnyűek, strapabírók, és a biztonságos zenehallgatás érdekében korlátozott a hangerejük. Átjöttek a barátok? A hangmegosztás segítségével a gyerekek összekapcsolhatják fejhallgatójukat egy barátjukéval, így együtt hallgathatják a zenét.
Fülre illeszkedő vezetékes fejhallgató
85 dB-re korlátozott hangerő
Személyre szabható. Hangmegosztás
Tartós és összecsukható
A fiatal fülek biztonságát szem előtt tartva tervezett fejhallgató hangereje 85 dB*-re van korlátozva. Legyen szó zenéről, rajzfilmekről, filmekről vagy oktatóvideókról, bármi is érdekli őket, Ön nyugodt lehet, hiszen nem fogják túl hangosan hallgatni.
A kisebb, puha párnákkal ellátott fülkagylóknak köszönhetően ez a könnyű fejhallgató kényelmes viselet a gyerekek számára. A párnázott fejpánt egyszerűen állítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátulján található pontok pedig segítenek a gyerekeknek megállapítani, hogyan kell helyesen felvenni a fejhallgatót.
A sokszínű kialakításnak köszönhetően a fejhallgató igazán kitűnik a többi közül, a gyerekek pedig saját alkotásaikkal szabhatják személyre! Egyszerűen emeljék fel a fülkagyló átlátszó ablakát, helyezzék be rajzaikat vagy festményeiket, majd pattintsák vissza az ablakot.
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Előnyök
wyglad, dzwiek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Előnyök
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
A hangerő a biztonságos zenehallgatás érdekében az EN 50332 szabványoknak megfelelően 85 dB-re van korlátozva.