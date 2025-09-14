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  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
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  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!
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  • Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!

Fülre helyezhető fejhallgató gyerekeknek

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Blue
Blue
Bíborlila
Bíborlila
Kristálytiszta kékeszöld
Kristálytiszta kékeszöld
Rózsaszín
Rózsaszín

Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!

Hadd zúzzanak a gyerekek ezekkel a színes, vezetékes fejhallgatókkal! Könnyűek, strapabírók, és a biztonságos zenehallgatás érdekében hangerő-korlátozással rendelkeznek. Átjöttek a barátok? A hangmegosztás segítségével a gyerekek összekapcsolhatják fejhallgatójukat egy barátjukéval, így együtt hallgathatják kedvenceiket.

Összes előny megtekintése

Szuperbiztonságos, szuperszórakoztató!

  • Fülre helyezhető, vezetékes fejhallgató

  • A hangerő 85 dB-re korlátozva

  • Személyre szabható. Hangmegosztás

  • Strapabíró és összecsukható

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. 85 dB-re korlátozott hangerő*

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. 85 dB-re korlátozott hangerő*

A fiatal fülek védelmére tervezett fejhallgató hangereje 85 dB-re van korlátozva*. Legyen szó zenéről, rajzfilmekről, filmekről vagy oktatóvideókról, bármit is szeretnek, Ön nyugodt lehet, hiszen nem hallgathatják túl hangosan.

Gyerekbarát kényelem és egyszerű használat

Gyerekbarát kényelem és egyszerű használat

A kisebb, puha párnákkal ellátott fülkagylók kényelmessé teszik ezt a könnyű fejhallgatót a gyerekek számára. A párnázott fejpánt is könnyen állítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátulján lévő pontok pedig segítenek a gyerekeknek megállapítani, hogyan kell helyesen felvenni a fejhallgatót.

Színes kialakítás testre szabható fülkagylókkal

Színes kialakítás testre szabható fülkagylókkal

A sokszínű kialakításnak köszönhetően a fejhallgató igazán kitűnik a többi közül, a gyerekek pedig saját alkotásaikkal szabhatják személyre! Egyszerűen emeljék fel a fülkagyló átlátszó ablakát, helyezzék be rajzaikat vagy festményeiket, majd pattintsák vissza az ablakot.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Előnyök

wyglad, dzwiek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Előnyök

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A biztonságos zenehallgatás érdekében a hangerő az EN 50332 szabványoknak megfelelően 85 dB-re van korlátozva.