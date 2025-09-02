TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

4000 seriesVez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

TAK4200CT/00

4

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Elérhető

Bíborlila
Bíborlila
Kristálytiszta kékeszöld
Kristálytiszta kékeszöld
Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín

Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

A fülpárnákon található színes LED-eknek és a klassz, vezeték nélküli hangmegosztási funkciónak köszönhetően ez a fejhallgató a gyerekek számára készült. A hangerő korlátozott a fiatal fülek számára, a speciális utazási mód pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekek zajosabb környezetben is biztonságosan hallgathassák a zenét.

Összes előny megtekintése

Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

  • Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

  • 85 dB-re korlátozott hangerő

  • LED-lámpák. Hangmegosztás

  • Tartós és összehajtható

Mindig biztonságos,mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közbeni használatra vonatkozóan*

Mindig biztonságos,mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közbeni használatra vonatkozóan*

A kifejezetten a fiatal fülek számára kifejlesztett,extra biztonságos fejhallgató hangereje 75 dB-re van korlátozva az otthoni használathoz vagy a tanuláshoz. A házon kívüli zajosabb környezetben való zenehallgatáshoz a szülők a Philips Headphones alkalmazás segítségével 85 dB-es hangerőkorlátozást állíthatnak be az utazási módhoz.*

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

A fülpárnák alján található nagy,kerek vezérlőgombok megkönnyítik a gyermekek számára a fejhallgató használatát,míg a puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében,a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják,hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.

Színes kialakítás LED-lámpákkal

Színes kialakítás LED-lámpákkal

A fejhallgató a többszínű kialakításának és a fülpárnákban található színes LED-eknek köszönhetően minden szempontból kitűnik a tömegből. A LED-ek beállíthatók különféle színű világításra: nagyszerű azon gyerekek számára,akik saját stílusérzéküket ki szeretnék fejezni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image TPV_PBTAWARD127
  • Award image TPV_PBTAWARD135

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Előnyök

dzwiek i design

Hátrányok

nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Előnyök

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Előnyök

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Hátrányok

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-07-15

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva az EN 50332 szabvánnyal összhangban, a biztonságos zenehallgatás érdekében.