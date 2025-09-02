2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató
85 dB-re korlátozott hangerő
LED-lámpák. Hangmegosztás
Tartós és összehajtható
A kifejezetten a fiatal fülek számára kifejlesztett, extra biztonságos fejhallgató hangereje 75 dB-re van korlátozva az otthoni használathoz vagy a tanuláshoz. A házon kívüli zajosabb környezetben való zenehallgatáshoz a szülők a Philips Headphones alkalmazás segítségével 85 dB-es hangerőkorlátozást állíthatnak be az utazási módhoz.*
A fülpárnák alján található nagy, kerek vezérlőgombok megkönnyítik a gyermekek számára a fejhallgató használatát, míg a puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják, hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.
A fejhallgató a többszínű kialakításának és a fülpárnákban található színes LED-eknek köszönhetően minden szempontból kitűnik a tömegből. A LED-ek beállíthatók különféle színű világításra: nagyszerű azon gyerekek számára, akik saját stílusérzéküket ki szeretnék fejezni.
Díjak
4.0
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Előnyök
dzwiek i design
Hátrányok
nie ma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Előnyök
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Előnyök
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Hátrányok
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva az EN 50332 szabvánnyal összhangban, a biztonságos zenehallgatás érdekében.