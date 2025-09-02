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  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
  • Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

4000 seriesVez. nélk., fülre illeszk. fejhallgató gyerekeknek

TAK4200PK/00

4
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Elérhető

Bíborlila
Bíborlila
Kristálytiszta kékeszöld
Kristálytiszta kékeszöld
Kék
Kék
Rózsaszín
Rózsaszín
Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát
A fülpárnákon található színes LED-eknek és a klassz, vezeték nélküli hangmegosztási funkciónak köszönhetően ez a fejhallgató a gyerekek számára készült. A hangerő korlátozott a fiatal fülek számára, a speciális utazási mód pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekek zajosabb környezetben is biztonságosan hallgathassák a zenét.
Összes előny megtekintése

Biztonságos, szórakoztató és utazásbarát

  • Fülre illeszk., vez. nélk. fejhallgató

  • 85 dB-re korlátozott hangerő

  • LED-lámpák. Hangmegosztás

  • Tartós és összehajtható

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közbeni használatra vonatkozóan*

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozások az otthoni és az út közbeni használatra vonatkozóan*

A kifejezetten a fiatal fülek számára kifejlesztett, extra biztonságos fejhallgató hangereje 75 dB-re van korlátozva az otthoni használathoz vagy a tanuláshoz. A házon kívüli zajosabb környezetben való zenehallgatáshoz a szülők a Philips Headphones alkalmazás segítségével 85 dB-es hangerőkorlátozást állíthatnak be az utazási módhoz.*

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

A fülpárnák alján található nagy, kerek vezérlőgombok megkönnyítik a gyermekek számára a fejhallgató használatát, míg a puha fülpárnaborításokkal ellátott kisebb fülpárnák kényelmessé teszik. A párnázott fejpánt könnyen beállítható a tökéletes illeszkedés érdekében, a hátrészen található pontok segítségével pedig a gyerekek láthatják, hogy melyik irányban kell feltenniük a fejhallgatót.

Színes kialakítás LED-lámpákkal

Színes kialakítás LED-lámpákkal

A fejhallgató a többszínű kialakításának és a fülpárnákban található színes LED-eknek köszönhetően minden szempontból kitűnik a tömegből. A LED-ek beállíthatók különféle színű világításra: nagyszerű azon gyerekek számára, akik saját stílusérzéküket ki szeretnék fejezni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image PBTAWARD127

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Előnyök

dzwiek i design

Hátrányok

nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Előnyök

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Előnyök

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Hátrányok

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva az EN 50332 szabvánnyal összhangban, a biztonságos zenehallgatás érdekében.