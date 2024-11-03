2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAK4607GR/00
Játékhoz tökéletes
Ez a nyitott kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi, hogy gyermekei mindent halljanak. A Philips alkalmazással korlátozhatja a játékidőt és a hangerőt. A biztonságos, jól illeszkedő kialakításnak és az állítható fejpántnak köszönhetően a fejhallgató a gyermekével együtt növekszik, és soha nem esik le játék közben!
Open-ear vezeték nélküli fejhallgató
Csontvezetéses
Alkalmazás alapú szülői felügyelet
IPX5 védettség víz ellen
A gyerekek mindig mozgásban vannak! E könnyű fejhallgatók fülpárnái közvetlenül a gyermek füle előtt nyugszanak, így akár játszanak, akár online órán vesznek részt, akár zenét hallgatnak, a fejhallgató biztonságos és kényelmes marad.
Ezek a fejhallgatók csontvezetéses technológiát használnak, hogy a gyerekek hallják a zenét, az órákat vagy a játékokat. Ez lehetővé teszi, hogy a fejhallgató fülpárnái a fül előtt helyezkedjenek el - így biztosítva, hogy gyermeke mindent halljon, ami körülötte történik.
A Philips alkalmazással egyszerűen korlátozhatja a hangerőt és a lejátszási időt. A fejhallgató decibel szintje 85dB-ra van korlátozva, de az érzékenyebb fülek számára alacsonyabbra is beállítható. Állítsa be a játékidőt nap vagy hét szerint, és egy hangjelzés emlékezteti a gyerekeket, ha lejárt az idő!
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Előnyök
super pre dieťa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Használat dátuma 2023-11-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Használat dátuma 2023-11-03
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.
Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő <85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.