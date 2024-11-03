TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Elsődleges kép
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Elsődleges kép
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről

Gyártás megszűnt

Open-ear vezeték nélküli fejhallgató gyerekeknek

TAK4607GR/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Lila
Lila
Szürke
Szürke
Zöld
Zöld

Játékhoz tökéletes

Ez a nyitott kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi, hogy gyermekei mindent halljanak. A Philips alkalmazással korlátozhatja a játékidőt és a hangerőt. A biztonságos, jól illeszkedő kialakításnak és az állítható fejpántnak köszönhetően a fejhallgató a gyermekével együtt növekszik, és soha nem esik le játék közben!

Összes előny megtekintése

Játékhoz tökéletes

  • Open-ear vezeték nélküli fejhallgató

  • Csontvezetéses

  • Alkalmazás alapú szülői felügyelet

  • IPX5 védettség víz ellen

Kényelmes, open-ear kialakítás

Kényelmes, open-ear kialakítás

A gyerekek mindig mozgásban vannak! E könnyű fejhallgatók fülpárnái közvetlenül a gyermek füle előtt nyugszanak, így akár játszanak, akár online órán vesznek részt, akár zenét hallgatnak, a fejhallgató biztonságos és kényelmes marad.

Open-ear kialakítás a teljes körű figyelem jegyében

Open-ear kialakítás a teljes körű figyelem jegyében

Ezek a fejhallgatók csontvezetéses technológiát használnak, hogy a gyerekek hallják a zenét, az órákat vagy a játékokat. Ez lehetővé teszi, hogy a fejhallgató fülpárnái a fül előtt helyezkedjenek el - így biztosítva, hogy gyermeke mindent halljon, ami körülötte történik.

A szülők a Philips alkalmazáson keresztül korlátozhatják a hangerőt és a lejátszási időt

A szülők a Philips alkalmazáson keresztül korlátozhatják a hangerőt és a lejátszási időt

A Philips alkalmazással egyszerűen korlátozhatja a hangerőt és a lejátszási időt. A fejhallgató decibel szintje 85dB-ra van korlátozva, de az érzékenyebb fülek számára alacsonyabbra is beállítható. Állítsa be a játékidőt nap vagy hét szerint, és egy hangjelzés emlékezteti a gyerekeket, ha lejárt az idő!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Előnyök

super pre dieťa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Használat dátuma 2023-11-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Használat dátuma 2023-11-03

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

  2. Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő <85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.