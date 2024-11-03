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Open-ear vezeték nélküli fejhallgató gyerekeknek

TAK4607PP/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Lila
Lila
Szürke
Szürke
Zöld
Zöld

Játékhoz tökéletes

Ez a nyitott kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi, hogy gyermekei mindent halljanak. A Philips alkalmazással korlátozhatja a játékidőt és a hangerőt. A biztonságos, jól illeszkedő kialakításnak és az állítható fejpántnak köszönhetően a fejhallgató a gyermekével együtt növekszik, és soha nem esik le játék közben!

Összes előny megtekintése

Játékhoz tökéletes

  • Open-ear vezeték nélküli fejhallgató

  • Csontvezetéses

  • Alkalmazás alapú szülői felügyelet

  • IPX5 védettség víz ellen

Kényelmes, open-ear kialakítás

Kényelmes, open-ear kialakítás

A gyerekek mindig mozgásban vannak! E könnyű fejhallgatók fülpárnái közvetlenül a gyermek füle előtt nyugszanak, így akár játszanak, akár online órán vesznek részt, akár zenét hallgatnak, a fejhallgató biztonságos és kényelmes marad.

Open-ear kialakítás a teljes körű figyelem jegyében

Open-ear kialakítás a teljes körű figyelem jegyében

Ezek a fejhallgatók csontvezetéses technológiát használnak, hogy a gyerekek hallják a zenét, az órákat vagy a játékokat. Ez lehetővé teszi, hogy a fejhallgató fülpárnái a fül előtt helyezkedjenek el - így biztosítva, hogy gyermeke mindent halljon, ami körülötte történik.

A szülők a Philips alkalmazáson keresztül korlátozhatják a hangerőt és a lejátszási időt

A szülők a Philips alkalmazáson keresztül korlátozhatják a hangerőt és a lejátszási időt

A Philips alkalmazással egyszerűen korlátozhatja a hangerőt és a lejátszási időt. A fejhallgató decibel szintje 85dB-ra van korlátozva, de az érzékenyebb fülek számára alacsonyabbra is beállítható. Állítsa be a játékidőt nap vagy hét szerint, és egy hangjelzés emlékezteti a gyerekeket, ha lejárt az idő!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Előnyök

super pre dieťa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Használat dátuma 2023-11-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Használat dátuma 2023-11-03

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

  2. Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő <85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.