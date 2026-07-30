Új megjelenés, amikor csak szeretnék

A családi vagy kisállatokról készült képektől kezdve a műalkotásokról készült fotókig az ePaper fülkagylókijelzők szórakoztató lehetőséget kínálnak a gyerekeknek arra, hogy matricák nélkül tegyék egyedivé fejhallgatójukat. Egyszerűen válasszon ki egy mobileszközön tárolt fényképet, és töltse fel a kijelzőre a kiegészítő alkalmazásunkon keresztül. A feltöltés után a kép akkor is látható marad, amikor a fejhallgató ki van kapcsolva.