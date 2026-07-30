2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
TAK6000BL/00
Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
Ismerje meg a biztonságos zenehallgatáshoz és a megjelenés rendszeres frissítéséhez tervezett fejhallgatót. A fülkagylókon lévő ePaper kijelzők lehetővé teszik, hogy a gyerekek fényképekkel tegyék egyedivé a könnyen megváltoztatható megjelenést. A hangerő-korlátozás otthon és útközben is óvja a fiatal füleket.
Vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató
A hangerő 85 dB-re korlátozva
Személyre szabható ePaper kijelző
Tartós és összehajtható
A családi vagy kisállatokról készült képektől kezdve a műalkotásokról készült fotókig az ePaper fülkagylókijelzők szórakoztató lehetőséget kínálnak a gyerekeknek arra, hogy matricák nélkül tegyék egyedivé fejhallgatójukat. Egyszerűen válasszon ki egy mobileszközön tárolt fényképet, és töltse fel a kijelzőre a kiegészítő alkalmazásunkon keresztül. A feltöltés után a kép akkor is látható marad, amikor a fejhallgató ki van kapcsolva.
A fiatal fülek fokozott védelmére tervezett fejhallgató hangereje otthoni zenehallgatás vagy tanulás közben 75 dB-re van korlátozva. Az otthonon kívüli, zajosabb környezetben történő használathoz a szülők a Philips Headphones alkalmazásban 85 dB-es hangerőkorlátot állíthatnak be az utazási módhoz.*
A fülkagylók alján található nagy, kerek vezérlőgomboknak köszönhetően a gyerekek könnyen használhatják ezt a fejhallgatót, a fejpánt hátoldalán lévő pontok pedig segítenek nekik megállapítani, hogyan kell felvenni. A párnázott fejpánt könnyen állítható, míg a kisebb, puha memóriahabos párnákkal ellátott fülkagylók gyengéden alkalmazkodnak a növekvő fülekhez, így kényelmes viseletet biztosítanak.
A biztonságos zenehallgatásra vonatkozó EN 50332 szabványnak megfelelően a hangerő normál üzemmódban 75 dB-re, utazási üzemmódban pedig 85 dB-re van korlátozva.