TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.
  • Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.

Új

Vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató gyerekeknek

TAK6000BL/00

Elérhető

Blue
Blue
Pink
Pink

Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.

Ismerje meg a biztonságos zenehallgatáshoz és a megjelenés rendszeres frissítéséhez tervezett fejhallgatót. A fülkagylókon lévő ePaper kijelzők lehetővé teszik, hogy a gyerekek fényképekkel tegyék egyedivé a könnyen megváltoztatható megjelenést. A hangerő-korlátozás otthon és útközben is óvja a fiatal füleket.

Összes előny megtekintése

Imádnivaló megjelenés. Megbízható hangzás.

  • Vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgató

  • A hangerő 85 dB-re korlátozva

  • Személyre szabható ePaper kijelző

  • Tartós és összehajtható

Új megjelenés, amikor csak szeretnék

Új megjelenés, amikor csak szeretnék

A családi vagy kisállatokról készült képektől kezdve a műalkotásokról készült fotókig az ePaper fülkagylókijelzők szórakoztató lehetőséget kínálnak a gyerekeknek arra, hogy matricák nélkül tegyék egyedivé fejhallgatójukat. Egyszerűen válasszon ki egy mobileszközön tárolt fényképet, és töltse fel a kijelzőre a kiegészítő alkalmazásunkon keresztül. A feltöltés után a kép akkor is látható marad, amikor a fejhallgató ki van kapcsolva.

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozás otthonra és utazáshoz*

Mindig biztonságos, mindig szórakoztató. Hangerő-korlátozás otthonra és utazáshoz*

A fiatal fülek fokozott védelmére tervezett fejhallgató hangereje otthoni zenehallgatás vagy tanulás közben 75 dB-re van korlátozva. Az otthonon kívüli, zajosabb környezetben történő használathoz a szülők a Philips Headphones alkalmazásban 85 dB-es hangerőkorlátot állíthatnak be az utazási módhoz.*

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

Gyermekbarát kényelem és egyszerű használat

A fülkagylók alján található nagy, kerek vezérlőgomboknak köszönhetően a gyerekek könnyen használhatják ezt a fejhallgatót, a fejpánt hátoldalán lévő pontok pedig segítenek nekik megállapítani, hogyan kell felvenni. A párnázott fejpánt könnyen állítható, míg a kisebb, puha memóriahabos párnákkal ellátott fülkagylók gyengéden alkalmazkodnak a növekvő fülekhez, így kényelmes viseletet biztosítanak.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU megfelelőségi nyilatkozat

  • PDF fájl, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A biztonságos zenehallgatásra vonatkozó EN 50332 szabványnak megfelelően a hangerő normál üzemmódban 75 dB-re, utazási üzemmódban pedig 85 dB-re van korlátozva.