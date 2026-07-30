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  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
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  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
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  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
  • Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.

Új

Vezeték nélküli, fülre helyezhető fejhallgató gyerekeknek

TAK6000PK/00

Elérhető

Blue
Blue
Pink
Pink

Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.

Ismerd meg a biztonságos zenehallgatáshoz és a megjelenés rendszeres frissítéséhez tervezett fejhallgatót. A fülrészeken lévő e-papír-kijelzőkön a gyerekek saját fotóikat használhatják, így könnyedén módosíthatják az egyedi megjelenést. A hangerőkorlátozás otthon és útközben is védi a fiatal füleket.

Összes előny megtekintése

Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.

  • Vezeték nélküli, fülre helyezhető fejhallgató

  • 85 dB-re korlátozott hangerő

  • Személyre szabható e-papír-kijelző

  • Tartós és összecsukható

Masszív, tartós és összehajtható

A tartós, nem mérgező anyagokból készült fejhallgató úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon a gyermekek mindennapi használatával járó megpróbáltatásoknak. Használaton kívül laposra hajtható, így könnyen tárolható egy fiókban. Laposra, majd befelé is hajtható, így kompakt csomaggá alakítható, amely könnyedén elfér a zsebekben és a táskákban.

Philips Headphones alkalmazás szülői felügyeleti funkciókkal

A kiegészítő alkalmazásunkban lejátszási időkorlát állítható be, így a gyerekek nem hallgatják túl sokáig a fejhallgatót. Az alkalmazással az alapértelmezett, 75 dB-es hangerőkorlát helyett utazási módra is válthat, amely 85 dB-re korlátozza a hangerőt.

Hosszú akkumulátor-üzemidő és egyszerű vezeték nélküli csatlakozás

A hétvégi szórakozástól a házi feladatig ez a fejhallgató minden helyzetben helytáll, és teljes feltöltéssel akár 45 órányi lejátszási időt biztosít (a feltöltés USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe). A fejhallgatón található külön BT-gombbal a gyerekek egyszerűen párosíthatják azt az eszközeikkel, a többpontos csatlakozásnak köszönhetően pedig egyszerre több eszközhöz is kapcsolódhatnak.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU megfelelőségi nyilatkozat

  • PDF fájl, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva, a biztonságos zenehallgatásra vonatkozó EN 50332 szabványoknak megfelelően.