2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
TAK6000PK/00
Megjelenés, amit imádnak. Hangzás, amelyben megbízhatsz.
Ismerd meg a biztonságos zenehallgatáshoz és a megjelenés rendszeres frissítéséhez tervezett fejhallgatót. A fülrészeken lévő e-papír-kijelzőkön a gyerekek saját fotóikat használhatják, így könnyedén módosíthatják az egyedi megjelenést. A hangerőkorlátozás otthon és útközben is védi a fiatal füleket.
Vezeték nélküli, fülre helyezhető fejhallgató
85 dB-re korlátozott hangerő
Személyre szabható e-papír-kijelző
Tartós és összecsukható
A tartós, nem mérgező anyagokból készült fejhallgató úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon a gyermekek mindennapi használatával járó megpróbáltatásoknak. Használaton kívül laposra hajtható, így könnyen tárolható egy fiókban. Laposra, majd befelé is hajtható, így kompakt csomaggá alakítható, amely könnyedén elfér a zsebekben és a táskákban.
A kiegészítő alkalmazásunkban lejátszási időkorlát állítható be, így a gyerekek nem hallgatják túl sokáig a fejhallgatót. Az alkalmazással az alapértelmezett, 75 dB-es hangerőkorlát helyett utazási módra is válthat, amely 85 dB-re korlátozza a hangerőt.
A hétvégi szórakozástól a házi feladatig ez a fejhallgató minden helyzetben helytáll, és teljes feltöltéssel akár 45 órányi lejátszási időt biztosít (a feltöltés USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe). A fejhallgatón található külön BT-gombbal a gyerekek egyszerűen párosíthatják azt az eszközeikkel, a többpontos csatlakozásnak köszönhetően pedig egyszerre több eszközhöz is kapcsolódhatnak.
A hangerő normál módban 75 dB-re, utazási módban pedig 85 dB-re van korlátozva, a biztonságos zenehallgatásra vonatkozó EN 50332 szabványoknak megfelelően.