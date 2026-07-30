Hosszú akkumulátor-üzemidő és egyszerű vezeték nélküli csatlakozás

A hétvégi szórakozástól a házi feladatig ez a fejhallgató minden helyzetben helytáll, és teljes feltöltéssel akár 45 órányi lejátszási időt biztosít (a feltöltés USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe). A fejhallgatón található külön BT-gombbal a gyerekek egyszerűen párosíthatják azt az eszközeikkel, a többpontos csatlakozásnak köszönhetően pedig egyszerre több eszközhöz is kapcsolódhatnak.