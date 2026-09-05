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Fejhallgatók
Összes sorozat
Moving Sound Fülre simuló vezeték nélküli fejhallgató
Támogatás
TAMS1BK/00
Elérhető
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Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
iOS és Android eszközökhöz
A Philips Headphones alkalmazás lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja a fül-/fejhallgatója nyújtotta lehetőségeket. Hozzáférhet minden funkcióhoz, ami a lehető legjobb audioélményt biztosítja a mobileszközéről.
Rövid útmutató
EU megfelelőségi nyilatkozat
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