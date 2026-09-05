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Moving Sound Fülre illeszkedő vezeték nélküli fejhallgató

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Moving SoundFülre illeszkedő vezeték nélküli fejhallgató

TAMS1YL/00

Moving Sound Fülre illeszkedő vezeték nélküli fejhallgató

Elérhető

Black
Black
Sárga
Sárga

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Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja a fül-/fejhallgatója nyújtotta lehetőségeket. Hozzáférhet minden funkcióhoz, ami a lehető legjobb audioélményt biztosítja a mobileszközéről.

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Philips Headphones alkalmazás

Útmutatók és dokumentumok

Rövid útmutató

  • PDF fájl, 3.9 MB
  • 5 September 2026

EU megfelelőségi nyilatkozat

  • PDF fájl, 391.7 kB
  • 15 September 2026

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