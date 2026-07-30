2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAMS1BK/00
A Ringo Duo
Pehelykönnyű fejhallgató ikonikus 80-as évekbeli dizájnnal és lenyűgöző, modern hangzással. Vezeték nélkül és vezetékkel is használhatod, a fekete, sárga és narancssárga fülpárnák pedig tovább fokozzák a retró hangulatot.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
Hallgasd vezeték nélkül vagy vezetékkel
Akár 26 óra lejátszási idő
USB-C kábel mellékelve
A megjelenés a múltat idézi. A hangzás ízig-vérig mai. Az egyedileg hangolt 40 mm-es meghajtóknak köszönhetően ez a fülre illeszkedő fejhallgató meleg hangzást, telt basszust és tiszta énekhangot kínál. Hallgasd vezeték nélkül, vagy használd a mellékelt USB-C kábelt vezetékes zenehallgatáshoz.
A Ringo Duo fejhallgató mindössze 80 g tömegű, pehelykönnyű fejpántja pedig könnyedén az ideális méretre állítható. Három pár tartalék fülpárnát is kapsz fekete, sárga és narancssárga színben, így kedved szerint variálhatod őket – nem kell összeilleniük.
Egy teljes feltöltéssel akár 26 órányi lejátszási időt kapsz, a töltés pedig USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe. Ha gyors feltöltésre van szükséged, mindössze 15 perc töltéssel további 6 órányi lejátszási időt nyerhetsz.
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