Pehelykönnyű viselet és retró árnyalatú tartalék fülpárnák

A Ringo Duo fejhallgató mindössze 80 g tömegű, pehelykönnyű fejpántja pedig könnyedén az ideális méretre állítható. Három pár tartalék fülpárnát is kapsz fekete, sárga és narancssárga színben, így kedved szerint variálhatod őket – nem kell összeilleniük.