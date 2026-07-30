2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAMS1YL/00
A Ringo Duo
Pehelykönnyű fejhallgató ikonikus 80-as évekbeli dizájnnal és lenyűgöző, modern hangzással. Vezeték nélkül és vezetékesen is használható, a fekete, sárga és narancssárga fülpárnák pedig tovább fokozzák a retró hangulatot.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
Hallgassa vezeték nélkül vagy vezetékesen
Akár 26 óra lejátszási idő
USB-C-kábel mellékelve
A megjelenés a múltat idézi. A hangzás a jelené. Az egyedi hangolású 40 mm-es hangszóróknak köszönhetően ez a fülre illeszkedő fejhallgató meleg hangzást, telt basszusokat és tiszta énekhangot kínál. Hallgasd vezeték nélkül, vagy csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábellel.
A Ringo Duo fejhallgató mindössze 80 g tömegű, pehelykönnyű fejpántja pedig egyszerűen a tökéletes illeszkedéshez igazítható. Három pár fekete, sárga és narancssárga tartalék fülpárnát kapsz, így kedved szerint kombinálhatod őket.
Teljes feltöltéssel akár 26 órányi lejátszási időt kapsz, a töltés pedig USB-C-n keresztül 2 órát vesz igénybe. Ha gyorsan kell egy kis energia, a fülre illeszkedő fejhallgató mindössze 15 perces töltésével további 6 órányi lejátszási időhöz juthatsz.
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