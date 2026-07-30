A 80-as évek ikonja, újragondolva

A megjelenés a múltat idézi. A hangzás a jelené. Az egyedi hangolású 40 mm-es hangszóróknak köszönhetően ez a fülre illeszkedő fejhallgató meleg hangzást, telt basszusokat és tiszta énekhangot kínál. Hallgasd vezeték nélkül, vagy csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábellel.