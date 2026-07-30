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Összes sorozat

  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató
  • Fülhallgató

Új

Moving SoundValódi vezeték nélküli fejhallgató

TAMS3YL/00

Fülhallgató
A színek élénkek. A zene ütős. Merész külsejükkel és laza hozzáállásukkal a fülhallgatóknak köszönhetően folyamatos a jó hangulat a meleg, részletgazdag hangzásnak és a kerek, a zsebbe tökéletesen illeszkedő, intelligens töltőtoknak köszönhetően. Az Ön napja, az Ön lejátszási listái, az Ön ritmusa.
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Fülhallgató

  • Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés

  • Intelligens töltőtok

  • Adaptív zajkioltás

  • Akár 42 órányi lejátszási idő

Kerülj hangulatba az adaptív zajkioltással

Kerülj hangulatba az adaptív zajkioltással

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Maradj lendületben a kerek, intelligens töltőtokkal

Több egyszerű töltőnél – ez az intelligens töltőtok lehetővé teszi hívások vezérlését, lejátszást, zajkioltást és az Auracast™ használatát, vagy akár a Lo-Fi hangzásmód bekapcsolását. Emellett fényképeket is rögzíthet vele a csatlakoztatott készülékén lévő kamera távoli aktiválásával. A választható lemez-, magnókazetta- és erősítőanimációkkal módosíthatja a tok 1,47" méretű, színes érintőképernyőjének megjelenését.

Élvezze hosszabb ideig a hangulatot az akár 42 órás lejátszási idővel

Élvezze hosszabb ideig a hangulatot az akár 42 órás lejátszási idővel

Kikapcsolt zajkioltással 10 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, az intelligens töltőtok pedig további 32 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 7 óra és további 23 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 15 percre van szükség, így további 3 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.