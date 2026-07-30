2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Új
TAMS3YL/00
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
Intelligens töltőtok
Adaptív zajkioltás
Akár 42 órányi lejátszási idő
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
Több egyszerű töltőnél – ez az intelligens töltőtok lehetővé teszi hívások vezérlését, lejátszást, zajkioltást és az Auracast™ használatát, vagy akár a Lo-Fi hangzásmód bekapcsolását. Emellett fényképeket is rögzíthet vele a csatlakoztatott készülékén lévő kamera távoli aktiválásával. A választható lemez-, magnókazetta- és erősítőanimációkkal módosíthatja a tok 1,47" méretű, színes érintőképernyőjének megjelenését.
Kikapcsolt zajkioltással 10 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, az intelligens töltőtok pedig további 32 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 7 óra és további 23 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 15 percre van szükség, így további 3 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.
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