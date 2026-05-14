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Vezeték nélküli hangsugárzók
Összes sorozat
Moving Sound Vezeték nélküli hangszóró
Támogatás
TAMS60B/00
Elérhető
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Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
iOS és Android eszközökhöz
Támogatja a kiválasztott Philips Bluetooth hangszórók, soundbarok, party hangszórók, mikrorendszerek, CD soundmachine készülékek és hordozható rádiók vezérlését.
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