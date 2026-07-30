2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAMS60B/00
The Roller
Egy ikon újjászületett. A The Roller a 80-as évek összetéveszthetetlen stílusát valódi sztereó hangzással és problémamentes csatlakoztathatósággal egészíti ki. Merész, hangos, és azt a mély, jól definiált basszust hozza, amely keményen üt és feszes marad.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
MAX. 120 W (60 W RMS)
Akár 24 órányi lejátszási idő
IP67 porálló/vízálló
Lehet, hogy a The Roller külsőre ugyanúgy néz ki, mint a mixtape-korszakban, de teljesen átalakítottuk, így most már 120 W maximális (60 W RMS) teljesítményt és minden eddiginél mélyebb basszust kínál. Kinti használat esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a szabadban is megmaradjon a basszus ereje és a hang tisztasága.
A kettős, 3,5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbé teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.
A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Rollert egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Ráadásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.
Az IP67 besorolás azt jelenti, hogy a hangszórómeghajtó por ellen védett, és az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is bírja.