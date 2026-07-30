2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAMS60Y/00
The Roller
Egy ikon újjászületik. A Roller valódi sztereó hangzással és zökkenőmentes csatlakoztathatósággal egészíti ki összetéveszthetetlen 80-as évekbeli stílusát. Merész, hangos, mély és jól definiált basszusa pedig erőteljesen szólal meg, mégis feszes marad.
Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés
120W MAX (60W RMS)
Akár 24 órás lejátszási idő
IP67 por- és vízállóság
Lehet, hogy a The Roller külsőre ugyanúgy néz ki, mint a mixtape-korszakban, de teljesen átalakítottuk, így most már 120 W maximális (60 W RMS) teljesítményt és minden eddiginél mélyebb basszust kínál. Kinti használat esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a szabadban is megmaradjon a basszus ereje és a hang tisztasága.
A kettős, 3,5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbé teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.
A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Rollert egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Ráadásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.
Értékelések
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Auracast™ szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő védjegyek.
Az IP67 minősítés azt jelenti, hogy a hangszóró meghajtóegysége porzáró, és legfeljebb 1 m mélységben akár 30 percig is víz alá meríthető.