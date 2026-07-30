A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva

Lehet, hogy a The Roller külsőre ugyanúgy néz ki, mint a mixtape-korszakban, de teljesen átalakítottuk, így most már 120 W maximális (60 W RMS) teljesítményt és minden eddiginél mélyebb basszust kínál. Kinti használat esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a szabadban is megmaradjon a basszus ereje és a hang tisztasága.