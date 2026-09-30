2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAS4807B/00
Pörögj! Kis méretű hangsugárzó hatalmas hangzással.
Szörfözz. Fuss. Táncolj. Bokszolj. Bármit is csinálsz, ez a vízálló, két színtónusú, elegáns hangsugárzó mindenhová elkísér. A kompakt méret ellenére erőteljes hangzást élvezhetsz, a tartózsinór pedig megkönnyíti a hangsugárzó hordozását. Vágj neki!
IP67 por- és vízvédelem
Intenzív mélyhangok
Beépített mikrofon a telefonhívásokhoz
Akár napi 12 óra zene
A parkoktól a kempingekig – vidd magaddal kedvenc zenédet, bárhová is mégy! Ez a hordozható hangsugárzó tiszta hangzást biztosít, a két passzív sugárzó pedig erőteljes és merész basszust nyújt. Még pörgősebben szeretnél bulizni? Párosíts két hangsugárzót a buliindító sztereóhoz.
Felpörgetnéd a zenét? A hangsugárzó legalább olyan hosszú ideig bírja, mint te. Akár 12 órányi lejátszási időt kapsz egy teljesen feltöltött hangsugárzóval. Ez több mint elég egy edzéshez vagy egy tábortűzhöz.
Akár terepen, akár strandon vagy, az IP67-es szabvány biztosítja, hogy a hangsugárzó bárhová elvihető legyen. A levehető tartózsinór megkönnyíti a hordozást, az akár 20 m-es Bluetooth hatótávolsággal pedig egyetlen ütemről sem maradsz le – még akkor sem, ha a telefon messze van a hangsugárzótól.
Díjak
Értékelések
Az IP67 besorolás azt jelenti, hogy a hangszórómeghajtó por ellen védett, és az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is bírja.