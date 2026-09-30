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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS4807B/00

1 díj

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Pörögj! Kis méretű hangsugárzó hatalmas hangzással.

Szörfözz. Fuss. Táncolj. Bokszolj. Bármit is csinálsz, ez a vízálló, két színtónusú, elegáns hangsugárzó mindenhová elkísér. A kompakt méret ellenére erőteljes hangzást élvezhetsz, a tartózsinór pedig megkönnyíti a hangsugárzó hordozását. Vágj neki!

Összes előny megtekintése

Pörögj! Kis méretű hangsugárzó hatalmas hangzással.

  • IP67 por- és vízvédelem

  • Intenzív mélyhangok

  • Beépített mikrofon a telefonhívásokhoz

  • Akár napi 12 óra zene

Kis méretű hangsugárzó. Erőteljes hangzás

Kis méretű hangsugárzó. Erőteljes hangzás

A parkoktól a kempingekig – vidd magaddal kedvenc zenédet, bárhová is mégy! Ez a hordozható hangsugárzó tiszta hangzást biztosít, a két passzív sugárzó pedig erőteljes és merész basszust nyújt. Még pörgősebben szeretnél bulizni? Párosíts két hangsugárzót a buliindító sztereóhoz.

12 órányi lejátszási idő. Tartsd szinten a zenét

12 órányi lejátszási idő. Tartsd szinten a zenét

Felpörgetnéd a zenét? A hangsugárzó legalább olyan hosszú ideig bírja, mint te. Akár 12 órányi lejátszási időt kapsz egy teljesen feltöltött hangsugárzóval. Ez több mint elég egy edzéshez vagy egy tábortűzhöz.

IP67 porállóság és vízállóság. Készen áll a bulira*

IP67 porállóság és vízállóság. Készen áll a bulira*

Akár terepen, akár strandon vagy, az IP67-es szabvány biztosítja, hogy a hangsugárzó bárhová elvihető legyen. A levehető tartózsinór megkönnyíti a hordozást, az akár 20 m-es Bluetooth hatótávolsággal pedig egyetlen ütemről sem maradsz le – még akkor sem, ha a telefon messze van a hangsugárzótól.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az IP67 besorolás azt jelenti, hogy a hangszórómeghajtó por ellen védett, és az 1 m mély vízbe történő merítést akár 30 percig is bírja.