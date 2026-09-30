IP67 porállóság és vízállóság. Készen áll a bulira*

Akár terepen, akár strandon vagy, az IP67-es szabvány biztosítja, hogy a hangsugárzó bárhová elvihető legyen. A levehető tartózsinór megkönnyíti a hordozást, az akár 20 m-es Bluetooth hatótávolsággal pedig egyetlen ütemről sem maradsz le – még akkor sem, ha a telefon messze van a hangsugárzótól.