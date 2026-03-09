Zsebméretű töltőtok tartózsinór-befűzőnyílással*

A kis méretű töltőtok könnyedén becsúsztatható a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartózsinórt a befűzőnyílására*, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.