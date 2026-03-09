2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT1300BK/00
Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Zsebméretű töltőtok
Kényelmes SecureFit fülbetétek
A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Microsoft Swift Pair is támogatott.
A kis méretű töltőtok könnyedén becsúsztatható a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartózsinórt a befűzőnyílására*, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.
Értékelések
A tartózsinór nem tartozék.