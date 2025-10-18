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2000 seriesTeljesen vezeték nélküli fejhallgató

TAT2149BK/00

1.5

| (2) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Apró és mégis hatalmas

A rendkívül kényelmes kialakításának köszönhetően a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak egész napi kényelmet biztosít, de jól is néz ki! Apró és mégis hatalmasat alakít: nagyszerű hangzást és extra basszust biztosít alacsony hangerőn is. Út közben pedig a tok elfér egy kulcstartón.

Összes előny megtekintése

Apró és mégis hatalmas

  • Apró, valódi vezeték nélküli fülhallgatók

  • Kulcstartóra tehető töltőtok

  • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

  • Tiszta hívások

Ultra kicsi fülhallgatók. Rendkívül kényelmes illeszkedés

Ultra kicsi fülhallgatók. Rendkívül kényelmes illeszkedés

Az eddigi legkisebb valódi vezeték nélküli fülhallgatónk keskeny profilú, amely nagyszerűen illeszkedik és rendkívül kényelmes – még egész napos viselés esetén is. A fülhallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek, így nincs a fülcsatornába betüremkedő fülbetét. Ha szorosabb illeszkedésre van szüksége, háromféle méretű szilikon betét (tartozék) közül választhat.

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzen a 10 mm-es meghajtókból. A bal fülhallgató vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.5

5-ből

2

Értékelések

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Hátrányok

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Használat dátuma 2025-09-18

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Használat dátuma 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Hátrányok

Не се прикрепя към ухото.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Használat dátuma 2026-05-09

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Használat dátuma 2026-05-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.