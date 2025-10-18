2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAT2149WT/00
Apró és mégis hatalmas
A rendkívül kényelmes kialakításának köszönhetően a valódi vezeték nélküli fülhallgató nemcsak egész napi kényelmet biztosít, de jól is néz ki! Apró és mégis hatalmasat alakít: nagyszerű hangzást és extra basszust biztosít alacsony hangerőn is. Út közben pedig a tok elfér egy kulcstartón.
Apró, valódi vezeték nélküli fülhallgatók
Kulcstartóra tehető töltőtok
Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
Tiszta hívások
Az eddigi legkisebb valódi vezeték nélküli fülhallgatónk keskeny profilú, amely nagyszerűen illeszkedik és rendkívül kényelmes – még egész napos viselés esetén is. A fülhallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek, így nincs a fülcsatornába betüremkedő fülbetét. Ha szorosabb illeszkedésre van szüksége, háromféle méretű szilikon betét (tartozék) közül választhat.
Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzen a 10 mm-es meghajtókból. A bal fülhallgató vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, és kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.
A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.
1.5
5-ből
2
Értékelések
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Hátrányok
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Használat dátuma 2025-09-18
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Használat dátuma 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Hátrányok
Не се прикрепя към ухото.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Használat dátuma 2026-05-09
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Használat dátuma 2026-05-09