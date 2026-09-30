2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT4507SL/00
Elérhető
Egyetlen hangról sem kell lemaradnod.
A 10 mm-es meghajtókkal és hibrid aktív zajszűréssel rendelkező valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy hallhasd azt, ami fontos. Hokiütő formájú kialakítás, IPX4 fröccsenés- és izzadságálló kialakítás és zsebméretű töltőtok a 24 órányi lejátszási időhöz.
Hibrid aktív zajszűrés
Tiszta hangú hívások: 2x2 mikrofon
Zsebméretű töltőtok
IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen
A fülhallgató hibrid aktív zajszűrő funkcióval rendelkezik, amely kiszűri a nem kívánt hangokat. Az Awareness üzemmód azonban lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség. Tökéletes módja annak, hogy kedvenc zenéidnek hódolj!
A fülhallgató kettős mikrofonnal és zajszűrő algoritmussal rendelkezik a fantasztikusan tiszta hívásokhoz. A fülhallgatókba épített két irányérzékeny mikrofon csökkenti a környezeti zajt, így tisztán hallhatod távoli beszélgetőpartnered. Minőségi kommunikáció minden helyzetben!
A fülbe helyezhető kényelmes hallgatók szorosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva, és ezzel a külső zajt csökkentve. Ne maradj le egyetlen ütemről és egyetlen szóról sem! Élvezd a valódi kényelmet a három különböző méretű puha, cserélhető szilikon fülbetétnek köszönhetően.
Értékelések
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.