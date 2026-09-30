Hibrid aktív zajszűrés

A fülhallgató hibrid aktív zajszűrő funkcióval rendelkezik, amely kiszűri a nem kívánt hangokat. Az Awareness üzemmód azonban lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség. Tökéletes módja annak, hogy kedvenc zenéidnek hódolj!