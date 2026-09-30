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Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT4507WT/00

Elérhető

Ezüst színű
Ezüst színű
Fehér
Fehér

Egyetlen hangról sem kell lemaradnod.

A 10 mm-es meghajtókkal és hibrid aktív zajszűréssel rendelkező valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy hallhasd azt, ami fontos. Hokiütő formájú kialakítás, IPX4 fröccsenés- és izzadságálló kialakítás és zsebméretű töltőtok a 24 órányi lejátszási időhöz.

Összes előny megtekintése

Egyetlen hangról sem kell lemaradnod.

  • Hibrid aktív zajszűrés

  • Tiszta hangú hívások: 2x2 mikrofon

  • Zsebméretű töltőtok

  • IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Hibrid aktív zajszűrés

Hibrid aktív zajszűrés

A fülhallgató hibrid aktív zajszűrő funkcióval rendelkezik, amely kiszűri a nem kívánt hangokat. Az Awareness üzemmód azonban lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség. Tökéletes módja annak, hogy kedvenc zenéidnek hódolj!

Kristálytiszta hangú hívások: 2x2 mikrofon

Kristálytiszta hangú hívások: 2x2 mikrofon

A fülhallgató kettős mikrofonnal és zajszűrő algoritmussal rendelkezik a fantasztikusan tiszta hívásokhoz. A fülhallgatókba épített két irányérzékeny mikrofon csökkenti a környezeti zajt, így tisztán hallhatod távoli beszélgetőpartnered. Minőségi kommunikáció minden helyzetben!

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A fülbe helyezhető kényelmes hallgatók szorosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva, és ezzel a külső zajt csökkentve. Ne maradj le egyetlen ütemről és egyetlen szóról sem! Élvezd a valódi kényelmet a három különböző méretű puha, cserélhető szilikon fülbetétnek köszönhetően.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.