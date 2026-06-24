A Philips vezeték nélküli porszívóm akkumulátora gyorsan lemerül

A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál pormennyiséghez a Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli készülék az „Eco” vagy a „Normál” beállításban használható. Az alábbiakban megtekintheti a leggyakrabban használt összeállításokat és azok működési idejét a használt teljesítménybeállítástól függően.



A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) használata BEKAPCSOLT padlótípus-felismeréssel.

Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd az 1. képet):

Eco (működési idő: 29-50 perc).

Normál (működési idő: 19-28 perc).

Turbó (működési idő: 13-20 perc).

A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) használata KIKAPCSOLT padlótípus-felismeréssel.

Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd a 2. képet):

Eco (működési idő: 29-43 perc).

Normál (működési idő: 19-26 perc).

Turbó (működési idő: 13-17 perc).

Csak a kézi készülék használata, vagy a kézi készülék, a szívócső és a porszívó és felmosó szívófej, illetve a kézi készülék és tartozék (réstisztító szívófej, puha kefe, kombinált eszköz, kárpittisztító fej) használata.

Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd a 3. képet):

Eco (működési idő: 72-80 perc).

Normál (működési idő: 32-35 perc).

Turbó (működési idő: 26-30 perc).

A kézi készülék és a mini turbókefe használata.

Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd a 4. képet):

Eco (működési idő: 53-58 perc).

Normál (működési idő: 27-30 perc).

Turbó (működési idő: 17-19 perc).

Megjegyzés :