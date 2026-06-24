A Philips vezeték nélküli porszívóm akkumulátora gyorsan lemerül

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha a Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátora túl gyorsan lemerül, keresse meg a modellnevet a készülék csövén, és olvassa el az alábbi cikkünket a lehetséges okokkal és megoldásokkal kapcsolatban.
A porszívó a típustól függően különböző teljesítménybeállításokkal rendelkezik. A magasabb fokozat jobban igénybe veszi az akkumulátort, mint az alacsonyabb fokozat. Továbbá a padló típusa és a porszívó konfigurációja befolyásolhatja a működési időt. Ha például csak a kézi készüléket használja, az akkumulátor energiahatékonyabb lesz, mint ha a teljes szívócső- és fej lenne csatlakoztatva a kézi porszívóhoz.
Az egyes típusok normál napi használatához ajánlott beállításokat az alábbiakban találja.
A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál pormennyiséghez a Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli készülék az „Eco” vagy a „Normál” beállításban használható. Az alábbiakban megtekintheti a leggyakrabban használt összeállításokat és azok működési idejét a használt teljesítménybeállítástól függően.
A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) használata BEKAPCSOLT padlótípus-felismeréssel.
Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd az 1. képet):
A Philips SpeedPro Max porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál mennyiségű por esetén a Philips SpeedPro Max készüléket „1.” vagy „2.” fokozatban használható.
A Philips 7000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál pormennyiséghez a Philips 7000-es sorozatú vezeték nélküli készülék az „Eco” vagy a „Normál” beállításban használható. Az alábbiakban megtekintheti a leggyakrabban használt összeállításokat és azok működési idejét a használt teljesítménybeállítástól függően.
A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) vagy a komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) és a víztartály használata BEKAPCSOLT padlótípus-felismeréssel.
Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd az 1. képet):
A Philips SpeedPro Max porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál mennyiségű por esetén a Philips SpeedPro Max készüléket „1.” vagy „2.” fokozatban használható.
A Philips 5000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” (C) üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál pormennyiséghez a Philips 5000-es sorozatú vezeték nélküli készülék az „Eco” (A) vagy a „Normál” (B) beállításban használható. Az alábbiakban megtekintheti a leggyakrabban használt összeállításokat és azok működési idejét a használt teljesítménybeállítástól függően.
A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) vagy a komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) és a víztartály használata
Íme a három teljesítménybeállítás működési ideje (lásd az 1. képet):
A Philips SpeedPro porszívó két szívóerő-fokozattal rendelkezik: „1” és „2”. A normál napi használathoz az „1”-es beállítás ajánlott. A legmagasabb fokozat a „2”-es, mely nagyobb szívóerővel rendelkezik. A „2.” fokozat erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Az akkumulátor nagyon sokat fogyaszt a „2.” fokozatban, így normál mennyiségű por esetén a legjobb, ha a porszívót az „1.” fokozatban használja.
A Philips 3000-es és 2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívók esetében a legmagasabb fokozat a Turbo, mely rendkívül nagy szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék gyorsan lemeríti az akkumulátort a „Turbo” üzemmódban. Ez a beállítás erősen szennyezett foltok tisztítására szolgál. Normál pormennyiséghez a Philips 3000-es és 2000-es sorozatú vezeték nélküli készülék az „Eco” beállításban használható. Az alábbiakban megtekintheti a leggyakrabban használt összeállításokat és azok működési idejét a használt teljesítménybeállítástól függően.
3000-es sorozat
A komplett nyél (kézi készülék, szívócső és szívófej) vagy a kézi készülék, a szívócső, a szívófej és a víztartály (XC31xx) használata.
Íme a két teljesítménybeállítás működési ideje (lásd az 1. képet):
Ha SpeedPro vagy SpeedPro Max porszívóval rendelkezik, az akkumulátort Philips szakszervizben vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül cseréltetheti ki. További segítségért forduljon hozzánk a www.philips.com/support weboldalon keresztül.
Ha 8000-es, 7000-es vagy 3000-es sorozatú vezeték nélküli porszívóval rendelkezik (a „SpeedPro” vagy a „SpeedPro Max” felirat nem szerepel a csövön), akkor saját maga is eltávolíthatja az akkumulátort a készülékből, és újat vásárolhat weboldalunkon. A 8000-es és 7000-es sorozat esetén az XV1797, illetve a 3000-es sorozat esetén az XV1633/01 számot írja be a keresőablakba. A 2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívók esetében nem lehetséges új akkumulátort vásárolni online. Ha további támogatásra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/support weboldalon keresztül.
Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a fali aljzatból, és az akkumulátor le van merülve. Az elemek/akkumulátorok leselejtezésekor tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket.
Az akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7041/01 , XC3131/61 , XC2011/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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